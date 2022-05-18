В приграничных районах России могут происходить странные чудеса, – Арестович

Из-за вооруженных провокаций на территории Сумщины жители приграничных районов России должны быть готовы к неожиданным прилетам и на свои территории.

Об этом в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE" рассказал советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, отметив, что украинские войска ни в коем случае не планируют разворачивать боевые действия непосредственно на территории России, сообщает 24 канал.

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Снаряды очень хитрые, – Арестович о загадочных "хлопках"

В течение 17 мая российские оккупанты били из артиллерии по Сумской и Черниговской областям. По мнению Арестовича, подобные провокации будут случаться все чаще, поскольку враг стремится зайти на нашу территорию, а подобные атаки – не более чем инструмент для того, чтобы переключить внимание защитников Украины и не дать им переместиться на Запорожское, Херсонское и Донецко-Луганское направления.

Силы у них заканчиваются. Во многих подразделениях осталось по 20% личного состава, так что любая сотня наших солдат может быть для них критической. Они получили задание поджимать с территории России,

– отметил Арестович.

Учитывая такую особенность ведения боевых действий, советник руководителя ОП отметил, что российские военные должны учесть, что рано или поздно им прилетит ответ.

У меня такие размышления вслух: жители соответствующих районов российской территории пусть не удивляются, если вдруг с российскими войсками на их территории начнут происходить всякие чудеса.

Он добавил, что снаряды – хитрая вещь, обладающая способностью "возвращаться с другой стороны", и когда по кому-то стреляешь, иногда может прилететь в ответ.

Ранее Арестович рассказал, что широкомасштабная мобилизация на территории России маловероятна, однако власти государства-агрессора могут ввести военное положение в тех областях, которые граничат с Украиной. Речь идет о Ростовской, Курской и Белгородской областях. Такой сценарий возможен, в том числе из-за того, что в этих регионах постоянно происходит "что-то загадочное" – то база взорвется, то склады горят. Таким образом, оккупационные войска могут обеспечить себе "спокойствие" на этих территориях.

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