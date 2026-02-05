Укр Рус
5 февраля, 10:58
3

Обстрелы и отдельные попытки штурмов: что происходит на границе с Россией

Полина Буянова
Основные тезисы
  • На границе с Россией в Черниговской, Сумской и Харьковской областях фиксируются обстрелы, а пехотная активность имеет локальный характер.
  • На Харьковщине попытку штурма в направлении Волчанских Хуторов удалось отбить, активность противника на других участках уменьшилась из-за потерь.

На границе с Россией в Черниговской, Сумской и Харьковской областях враг осуществляет обстрелы. При этом пехотная активность носит локальный характер, а попытки штурмов были отбиты.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Что происходит в приграничных регионах?

Андрей Демченко объяснил, что основной активностью противника на границе остаются обстрелы. По его словам, говорить о системной пехотной активности или атаках вдоль всей линии границы оснований нет.

Сейчас на Сумщине противник сосредоточивает активность в Хотинской и Юнаковской общинах, однако продвинуться не может.

В полосах обороны подразделений Государственной пограничной службы, в частности в направлении населенного пункта Варачино, враг продвинуться не может, а взамен несет потери, 
– добавил представитель ГПСУ.

На Харьковщине активные действия фиксировались в направлении Волчанских Хуторов: попытку штурма удалось отбить.

В то же время, по словам Демченко, на других участках Харьковщины активность противника уменьшилась из-за значительных потерь.

Враг хоть и сейчас где-то себя там проявляет, однако погодные условия также не способствуют противнику для того, чтобы он максимально расширил свои попытки атак по границе, но должны быть готовы к развитию любых ситуаций, 
– подытожил он.

Россия продолжает бить по Украине: последние новости

  • В ночь на 5 февраля Россия выпустила на украинские мирные города две баллистические ракеты "Искандер-М", а также 183 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и другие. Силам обороны удалось ликвидировать или обезвредить 156 вражеских дронов.
     

  • К сожалению, зафиксировано попадание баллистических ракет и 22 ударных дронов на 16 локациях, а также падение обломков от сбитых дронов на 7 локациях.
     

  • Ночью взрывы раздавались в частности в Киеве, в нескольких районах столицы фиксируют последствия. В Оболонском районе горели авто на стоянке, в Соломенском районе пострадал человек, взрывной волной повреждены окна в по меньшей мере четырех жилых домах.