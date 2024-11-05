В изоляторе по 5 дней: Лубинец заявил о манипуляциях в приюте для детей Львовской ОВА

Дмитрий Лубинец на днях заявил о нарушении прав ребенка в детском приюте Службы по делам детей Львовской ОВА. Там, среди прочего, детей в виде наказания оставляли за закрытыми дверями на 5 дней.

После огласки администрация начала манипулировать информацией для того, чтобы избежать ответственности, пишет 24 Канал со ссылкой на Дмитрия Лубинца.

Заметьте Вопиющие нарушения: в детском приюте Львовской ОВА детей помещали в изолятор как наказание

Что происходит в приюте Службы по делам детей

Возмущение вызывают сознательное искажение информации в соцсетях, в частности – использование детей для защиты имиджа приюта. Дети должны быть защищены от манипуляций и эксплуатации, а их интересы и права должны быть на первом месте. Вместо использования несовершеннолетних в публичных заявлениях, нужно сосредоточиться на решении выявленных нарушений, указанных в отчете нашей институции,

– заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Чиновник в очередной раз сказал, какие факты нарушения прав ребенка они обнаружили вместе с представителями общественных организаций:

условия пребывания в заведении ненадлежащие, без уважения к правам ребенка;

дети в приюте не должны находиться дольше 90 дней. Лубинец заявил, что то, что дети живут в приюте более 2 лет, свидетельствует о бездействии соответствующих органов;

то, что детей приняли в заведение во время эвакуации, не должно быть оправданием для остановки процесса поиска семей для детей;

медпроцедуры и манипуляции детям проводили без надлежащего контроля, потому что приют не имеет действующего договора хотя бы с одним учреждением здравоохранения или собственной медицинской лицензии на осуществление медицинской практики;

в медицинской документации не зафиксировали основания перемещения детей в изолятор и отграничения их от других подопечных. Дмитрий Лубинец говорил, что администрация заведения объяснила перемещение детей в изолятор тем, что они симулируют болезнь, чтобы не идти в школу.

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Кстати, в Львовской ОВА информацию о нарушениях опровергли. Начальник Службы дел детей Львовской ОВА Владимир Лис заявил, что изолятор – это обычная комната, обустроена для комфортного пребывания детей, и никаких экстремальных условий там нет.