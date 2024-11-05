Після розголосу адміністрація почала маніпулювати інформацією для того, щоб уникнути відповідальності, пише 24 Канал з посиланням на Дмитра Лубінця.

Зауважте Кричущі порушення: у дитячому притулку Львівської ОВА дітей поміщали в ізолятор як покарання

Що відбувається у притулку Служби у справах дітей

Обурення викликають свідоме викривлення інформації у соцмережах, зокрема – використання дітей для захисту іміджу притулку. Діти повинні бути захищені від маніпуляцій і експлуатації, а їхні інтереси та права мають бути на першому місці. Замість використання неповнолітніх у публічних заявах, потрібно зосередитися на вирішенні виявлених порушень, що вказані у звіті нашої інституції,

– заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Посадовець вкотре сказав, які факти порушення прав дитини вони виявили разом з представниками громадських організацій:

умови перебування в закладі неналежні, без поваги до прав дитини;

діти в притулку не мають перебувати довше 90 днів. Лубінець заявив, що те, що діти живуть в притулку понад 2 роки свідчить про бездіяльність відповідальних органів;

те, що дітей прийняли в заклад під час евакуації, не має бути виправданням для зупинки процесу пошуку родин для дітей;

медпроцедури та маніпуляції дітям проводили без належного контролю, бо притулок не має чинного договору хоча б з одним закладом охорони здоров'я або власної медичної ліцензії на провадження медичної практики;

у медичній документації не зафіксували підстави переміщення дітей до ізолятора та відмежування їх від інших підопічних. Дмитро Лубінець говорив, що адміністрація закладу пояснила переміщення дітей в ізолятор тим, що вони симулюють хворобу, щоб не йти до школи.

Важливо На Львівщині розслідують знущання з дітей у притулку

До речі, у Львівській ОВА інформацію про порушення спростували. Начальник Служби справ дітей Львівської ОДА Володимир Лис заявив, що ізолятор – це звичайна кімната, облаштована для комфортного перебування дітей, і ніяких екстремальних умов там немає.