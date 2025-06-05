В Прилуках дрон попал в дом начальника пожарной части: погибла его семья
- В Прилуках во время ночной атаки российский БПЛА попал в дом начальника местной пожарной части.
- В результате вражеских действий погибла его семья.
Российские войска этой ночью атаковали Прилуки Черниговской области. Известно, что вражеский беспилотник попал в здание начальника местной пожарной части.
К сожалению, погибла его семья. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение главы МВД Игоря Клименко.
Смотрите также Среди жертв – 2 женщины и ребенок из одной семьи: что известно о погибших и пострадавших в Прилуках
В Прилуках дрон попал в дом начальника пожарной части
В результате атаки погибла его жена. Также российский удар унес жизни дочери начальника пожарной части, которая была патрульной полицейской, и ее годовалого сына.
Спасатель этой страшной ночью вместе с пожарно-спасательной командой находился на местах ликвидации последствий ударов врага,
– рассказал Клименко.
Он выразил соболезнования в связи с невосполнимой потерей.
"Убийства и страдания гражданских – это стиль жестокой России, для которой человеческие жизни не имеют никакой ценности", – подчеркнул глава МВД.
В целом в результате российского ночного террора в Прилуках погибли 5 человек, еще 6 ранены.
Смотрите также Атака "Шахедами" на Харьков: количество пострадавших снова возросло, среди них – дети
К слову, Клименко также сообщил, что пострадали люди этой ночью также в Харькове. Там на двух локациях оккупанты ударили дронами по жилым кварталам. В результате вражеских действий 18 человек травмированы, среди них – 4 детей.