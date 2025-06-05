В Прилуках дрон попал в дом начальника пожарной части: погибла его семья

Российские войска этой ночью атаковали Прилуки Черниговской области. Известно, что вражеский беспилотник попал в здание начальника местной пожарной части.

К сожалению, погибла его семья. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение главы МВД Игоря Клименко.

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В Прилуках дрон попал в дом начальника пожарной части

В результате атаки погибла его жена. Также российский удар унес жизни дочери начальника пожарной части, которая была патрульной полицейской, и ее годовалого сына.

Спасатель этой страшной ночью вместе с пожарно-спасательной командой находился на местах ликвидации последствий ударов врага,

– рассказал Клименко.

Он выразил соболезнования в связи с невосполнимой потерей.

"Убийства и страдания гражданских – это стиль жестокой России, для которой человеческие жизни не имеют никакой ценности", – подчеркнул глава МВД.

В целом в результате российского ночного террора в Прилуках погибли 5 человек, еще 6 ранены.

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К слову, Клименко также сообщил, что пострадали люди этой ночью также в Харькове. Там на двух локациях оккупанты ударили дронами по жилым кварталам. В результате вражеских действий 18 человек травмированы, среди них – 4 детей.