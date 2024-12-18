В Одесском ТЦК опровергли слухи о "смерти" мобилизованного: что произошло на самом деле

В сети ходили слухи, что якобы в здании Приморского РТЦК и СП города Одесса умер человек. Однако это не соответствует действительности, ведь мужчине стало плохо и сейчас он находится в больнице.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Одесского ТЦК и СП в сети.

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Что произошло в Одесском ТЦК

Местные телеграмм-каналы начали распространять видео, в заметке к которому утверждали, что в одном из ТЦК Одессы умер человек. На опубликованных кадрах было видно, как в здании работают медики.

В то же время в Одесском ТЦК отметили, что эта информация не соответствует действительности. Так, 16 декабря 2024 года военнообязанному, который находился на сборном пункте, стало плохо. Ему немедленно вызвали скорую, а также доложили об инциденте руководству.

Медики быстро прибыли на место вызова. Осмотрев мужчину, врачи заявили, что он нуждается в госпитализации для дальнейшего медицинского обследования и лечения. Сейчас мужчина госпитализирован.

В ТЦК отметили, что распространение непроверенной и фейковой информации недопустимы, а подобные сообщения – способствуют дезинформации и дестабилизации.

Крайне важно быть критическими к медиа-контенту и не поддаваться манипуляциям. Мы призываем всех оставаться сознательными и ответственными пользователями информационного пространства, проверять источники и не распространять неподтвержденную информацию,

– призвали в ТЦК.

Ранее в Кривом Роге мужчина с ножом пытался проникнуть на территорию ТЦК, куда доставили его сына. Из-за угроз военным правоохранители открыли уголовное производство. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.