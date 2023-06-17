Не будут доступны все операции: "Приватбанк" предупредил о регламентных работах

В ночь на воскресенье, 18 июня, "Приватбанк" будет проводить регламентные работы. Поэтому клиенты финансового учреждения не смогут пользоваться не только собственными карточками.

Все операции будут на паузе с 00:30. А продлить беспрепятственное пользование ими можно будет всего за несколько часов – с 6 утра.

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Что будет "на паузе"

Как сообщили в "Приватбанке", за эти более 5 часов будут проводиться регламентные работы процессингового центра. Они должны повысить качество и безопасность платежей картами.

Следовательно, в это время временно будут приостановлены все операции с карточками. Более того, "тайм-аут" будет также в работе:

банкоматов,

терминалов самообслуживания,

POS-терминалов банка.

Обычно банк производит работы ночью с субботы на воскресенье, когда большинство клиентов отдыхают. Впрочем, если вы должны совершить важные покупки и переводы в поздний час, учтите интервал проведения работ,

– предупредили в "Приватбанке".

"Приват24" запустил единый Центр коммуникаций

Стоит отметить, что недавно в "Приватбанке" поработали над обновлением "Приват24". Чтобы повысить уровень удобства для своих клиентов, банк создал новое единое меню "Коммуникации".

Благодаря ему клиенты получили возможность:

найти с легкостью в одном месте все необходимые контакты, что позволяет сразу выбрать оптимальный вариант для коммуникации с банком,

найти всегда актуальную карту отделений банка, банкоматов и терминалов, а также все официальные страницы в соцсетях,

коммуницировать с банком через мессенджеры, ведь в "Приватбанке" доработали опцию коммуникации через Telegram или Viber,

звонить через "Приват24".

Также клиенты могут решить ряд вопросов без непосредственного обращения в поддержку банка. Это позволяет экономить время и самостоятельно контролировать ход ситуации, связанной с запросом. Речь идет, в частности, о проверке статуса ранее поданных заявок. К примеру, в Отдел технической поддержки или на возврат средств.

Таким образом, благодаря такому единому меню "Приватбанк" гарантирует стабильную и надежную коммуникацию между банком и клиентом. Ведь "Приват24" предоставляет инфраструктуру, с помощью которой можно быстро и удобно получить любую информацию или решить нужный вопрос.