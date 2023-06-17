Усі операції будуть на паузі з 00:30. А продовжити безперешкодне користування ними можна буде всього за декілька годин – з 6 ранку.

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Що буде "на паузі"

Як повідомили у "Приватбанку" за ці понад 5 годин проводитимуться регламентні роботи процесингового центру. Вони повинні підвищити якість та безпеку платежів картками.

Відтак у цей час тимчасово будуть призупиненими всі операції з картками. Ба більше, "тайм-аут" буде також у роботі:

банкоматів,

терміналів самообслуговування,

POS-терміналів банку.

Зазвичай банк проводить роботи вночі з суботи на неділю, коли більшість клієнтів відпочивають. Втім, якщо ви маєте здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі, врахуйте інтервал проведення робіт,

– попередили в "Приватбанку".

"Приват24" запустив єдиний Центр комунікацій

Варто зазначити, що нещодавно у "Приватбанку" попрацювали над оновленням "Приват24". Щоб підвищити рівень зручності для своїх клієнтів банк створив нове єдине меню "Комунікації".

Завдяки ньому клієнти отримали можливість:

знайти з легкістю в одному місці усі необхідні контакти, що дозволяє відразу обрати оптимальний варіант для комунікації з банком,

знайти завжди актуальну мапу відділень банку, банкоматів та терміналів, а також усі офіційні сторінки у соцмережах,

комунікувати з банком через месенджери, адже у "Приватбанку" допрацювали опцію комунікації через Telegram чи Viber,

телефонувати через "Приват24".

Також клієнти мають можливість розв’язати низку питань без безпосереднього звернення у підтримку банку. Це дозволяє заощаджувати час та самостійно контролювати перебіг ситуації, пов’язаної з запитом. Мовиться, зокрема, про перевірку статусу раніше поданих заявок. Наприклад, у Відділ технічної підтримки або на повернення коштів.

Відтак, завдяки такому єдиному меню "Приватбанк" гарантує стабільну та надійну комунікацію між банком та клієнтом. Адже "Приват24" надає інфраструктуру, з допомогою якої можна швидко та зручно отримати будь-яку інформацію чи розв’язати потрібне питання.