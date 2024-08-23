Пылает уже несколько дней: россияне жалуются, что в Пролетарске снова атаковали нефтебазу

В России сообщили о повторном ударе по нефтебазе в Пролетарске Ростовской области. Пожар, вызванный предыдущей атакой Сил обороны, не удается потушить уже почти неделю.

Объект якобы обстреляли с помощью дронов. О повторном обстреле сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Дроны нанесли повторный удар по нефтебазе в Пролетарске

В росСМИ сообщается, что объект, вероятно, подвергся атаке дронов. Нефтебазу обстреляли около 5:00 утра, и, по предварительным данным, в результате повторного удара никто не пострадал.

Россияне обвиняют в атаке Украину.

Предположительно, ВСУ добиваются, чтобы пламя перекинулось на цистерны с керосином, что может увеличить площадь пожара. В настоящее время пожар до резервуаров с керосином не дошел,

– сообщают россияне.

Кстати, сейчас количество пострадавших пожарных, которые принимали участие в тушении нефтебазы, составляет 49.

Местные власти пока никак не комментировали это событие. Украинская сторона также ничего не докладывала об этом случае.

Что известно об атаке по нефтебазе в Пролетарске

В ночь на 18 августа Силы обороны ударили по комбинату "Кавказ" в городе Пролетарск в Ростовской области. Пожар не удалось потушить до сих пор.

Спутниковые снимки свидетельствуют, что в Пролетарске выгорело уже 11 резервуаров с горючим.

В Генштабе подтвердили удар по нефтебазе. Там сообщили, что зафиксировано по меньшей мере два очага возгорания на территории объекта, а мероприятия по подрыву военно-экономического потенциала России продолжаются.

Где расположен Пролетарск: показываем на карте