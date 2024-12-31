Блэкаут в Пуэрто-Рико: накануне Нового года без света осталось более миллиона человек

Сбой в электросети вызвал обесточивание почти 1,3 миллиона потребителей электроэнергии Пуэрто-Рико. По оценкам компании Luma Energy, для восстановления поставок электричества понадобится не менее 24 часов.

Именно эта частная энергетическая компания в основном поставляет электроэнергию на остров. В своем заявлении она сообщила, что вероятной причиной блэкаута мог стать "сбой на линии метро", передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Что известно о блэкауте на Пуэрто-Рико

Сейчас обесточены около 88% потребителей. Восстановление электроснабжения может занять от 24 до 48 часов. Губернатор Пуэрто-Рико Педро Пьерлуиси заявил, что его офис поддерживает связь с Luma и "требует от компании ответов и решений".

Можем сообщить, что уже ведется работа по восстановлению электроснабжения в Сан-Хуане и Пало-Секо,

– сообщил губернатор на своей странице в X.

Он также отметил, что Luma должна ускорить перезапуск генераторных установок за пределами аварийной зоны и должным образом информировать людей о мерах, которые компания принимает для восстановления работы электросетей на острове.

Местные СМИ отмечают, что энергосистема Пуэрто-Рико устарела, а также страдает от плохого обслуживания и недостаточного инвестирования. Еще одной причиной блэкаута называют аварию на электростанции в муниципалитете Гуаянилья. Однако пока точно неизвестно, что именно вызвало обесточивание.