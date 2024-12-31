Саме ця приватна енергетична компанія в основному постачає електроенергію на острів. У своїй заяві вона повідомила, що ймовірною причиною блекауту міг стати "збій на лінії метро", передає 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Що відомо про блекаут на Пуерто-Рико

Наразі знеструмлені близько 88% споживачів. Відновлення електропостачання може зайняти від 24 до 48 годин. Губернатор Пуерто-Рико Педро П'єрлуїсі заявив, що його офіс підтримує зв'язок з Luma та "вимагає від компанії відповідей та рішень".

Можемо повідомити, що вже ведеться робота з відновлення електропостачання в Сан-Хуані та Пало-Секо,

– повідомив губернатор на своїй сторінці в X.

Він також наголосив, що Luma повинна прискорити перезапуск генераторних установок за межами аварійної зони та належним чином інформувати людей про заходи, які компанія вживає для відновлення роботи електромереж на острові.

Місцеві ЗМІ зазначають, що енергосистема Пуерто-Рико застаріла, а також страждає від поганого обслуговування та недостатнього інвестування. Ще однією причиною блекауту називають аварію на електростанції в муніципалітеті Гуаянілья. Проте наразі достеменно невідомо, що саме спричинило знеструмлення.