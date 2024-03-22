На фоне теракта в Москве в работе Telegram произошел сбой

22 марта 2024, 20:19
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В пятницу, 22 марта, в работе Telegram произошел масштабный сбой. Мессенджер долго отправляет сообщения, возникли проблемы с загрузкой фото и видео.

Об этом сообщают журналисты 24 Канала. Интересно, что на массовые проблемы пользователи начали жаловаться после того, как в России произошла массовая стрельба в торговом центре "Крокус Сити Холл".

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Телеграмм работает со сбоями

Пользователи жалуются на различные проблемы. У некоторых приложение не открывается, в других – сообщения отправляются с задержкой. Кроме того, также возникла проблема с загрузкой фото и видео в мессенджере.

Проблемы в работе фиксируют во многих странах, в том числе – и в Украине. Что стало причиной сбоя – пока неизвестно.


В работе телеграма произошел сбой / Скриншот с Downdetector

 

Жалуются на проблемы в работе телеграма и в России. Так в Москве и области россияне жалуются, что не могут отправить сообщение. В то же время, все это происходит на фоне теракта, который произошел в ТЦ "Крокус Сити Холл".

Что известно о стрельбе в Москве

  • Вечером 22 марта в Подмосковье в торговом центре "Крокус Сити Холл" произошла стрельба. Неизвестные открыли огонь перед выступлением российской группы "Пикник".
  • После стрельбы в "Крокус Сити Холл" прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Как пишут российские телеграм-каналы, люди оказались заблокированными в помещении.
  • Количество погибших продолжает стремительно расти. Сначала в сети сообщили о 12 погибших, но впоследствии эта цифра стремительно возросла до 40. Также сотня людей получила ранения.
 
Автор: Анжеліка Байбак