В Раде анонсировали возможное вручение повесток через мессенджеры

В Украине разрабатываются законодательные основания, чтобы можно было вручать повестки в мессенджерах. Все из-за проблем с мобилизацией.

В результате войны появилось много внутренне перемещенных лиц призывного возраста, которые не стали на учет в военкомат. Об этом рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки Федор Вениславский, передает 24 Канал.

Кстати У Зеленского заявили, что Рада работает над усовершенствованием мобилизации

Что касается усовершенствования мобилизационных процедур, то мы должны быть откровенными и говорить, что действительно есть определенные проблемы с мобилизацией,

– сказал Вениславский.

Повестки на улицах провоцируют конфликты

Вручение повесток на улицах городов может провоцировать разные конфликтные ситуации, поэтому в парламенте размышляют, как узаконить рассылку повесток через мессенджеры. По схожей схеме рассылают сообщения о судебных заседаниях.

Вениславский рассказал, что комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассматривает усовершенствование законодательных оснований, чтобы ТЦК более системно и менее конфликтно мог вручать повестки.

Политик напомнил, что в начале полномасштабного вторжения России была база всех телефонных номеров мужчин призывного возраста. Парламентарии рассматривают возможность, чтобы посредством этого сообщать гражданину, что следует прибыть в ТЦК.