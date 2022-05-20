В Раде предлагают лишать гражданства военнообязанных, бежавших за границу

В Украине предлагают лишать гражданства военнообязанных, которые выехали за границу за время военного положения и не вернулись месяц.

В законопроекте предлагают внести изменения в закон о правовом режиме военного положения, согласно которым военнообязанные могут быть лишены гражданства Украины, если уехали из страны и не вернулись в течение 30 дней.

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Кого касается законопроект

Речь идет о тех, кто уехал и не вернулся без уважительных причин – запрет на выезд из страны пребывания, стихийные бедствия, аварии, аварии, командировки, официальная работа за границей, пребывание на стационарном лечении или другие обстоятельства, препятствующие выезду из страны пребывания.

Эту норму предлагается распространить и на выехавших в Россию.

Кроме того, предлагается избавлять украинского гражданства за письменный отказ от мобилизации.

Военное положение в Украине: главное

23 февраля 2022 года Верховная Рада приняла решение о введении чрезвычайного положения на территории Украины из-за угрозы полномасштабного российского вторжения. Однако страна-агрессорка начала наступление уже на следующую ночь.

Из-за вторжения России утром 24 февраля по всей территории Украины было введено военное положение на 30 дней.

В марте и апреле Верховная Рада уже голосовала за продление военного положения. Каждый раз его продлили так же на 30 дней.

Однако теперь президент Владимир Зеленский предлагает продлить действие военного положения не до 25 июня, а до 25 августа , то есть на 90 дней.

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Указ об общей мобилизации в Украине был утвержден еще 3 марта. В начале мая в ВСУ сообщили, что сейчасДальнейшее ее продолжение будет зависеть только от оперативной ситуации.