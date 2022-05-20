У законопроєкті пропонують внести зміни до закону про правовий режим воєнного стану, згідно з якими військовозобов'язані можуть бути позбавлені громадянства України, якщо виїхали з країни і не повернулися протягом 30 днів.

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Кого стосується законопроєкт

Йдеться про тих, хто виїхав і не повернувся без поважних причин – заборона на виїзд з країни перебування, стихійні лиха, аварії, аварії, відрядження, офіційна робота за кордоном, перебування на стаціонарному лікуванні або інші обставини, які перешкоджають виїзду з країни перебування.

Цю норму пропонується поширити і на тих, хто виїхав до Росії.

Крім того, пропонується позбавляти українського громадянства за письмову відмову від мобілізації.

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