В Раде расширили список лиц, которых не будут призывать: кто туда попал

Верховная Рада поддержала законопроект, расширяющий перечень лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации. Речь и о мужчинах, и о женщинах.

Детали законодательной инициативы обнародовала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

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Законопроект предлагает расширить круг военнообязанных лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации. Речь идет о женщинах и мужчинах, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка или родной брат или сестра) погибли или пропали без вести во время:

осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии россии в Донецкой и Луганской областях;

обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Заметим, что ранее на сайте интернет-представительства Президента Украины была создана петиция, призывающая разрешить мужчинам призывного возраста без военного опыта выезжать за границу в условиях военного положения. 28 июля она набрала необходимых 25 тысяч подписей. Теперь петицию должен рассмотреть Владимир Зеленский.

Несмотря на то, что отдельные категории мужчин могут выезжать за границу, инициаторы обращения к президенту просят расширить этот перечень, добавив к нему, кроме военнообязанных без военного опыта, также ограниченно пригодных к службе.

К чему призывает петиция

Петиция призывает снять ограничения выезда за границу мужчин 18 – 60 лет, не имеющих военного опыта, а также ограниченно пригодных к службе в армии. В качестве аргументов инициатор обращения к президенту Юлия Булавина приводит то, что с начала полномасштабной войны:

в Украину вернулось более 110 тысяч мужчин;

в ряды ТрО записалось более 100 тысяч добровольцев;

в Интернациональном легионе служат более 20 тысяч человек;

личный состав ВСУ составляет более 230 тысяч человек;

МВД Украины насчитывает более 165 тысяч работников.

В тексте петиции подчеркивается, что такие цифры дают более 625 тысяч человек, абсолютное большинство из которых прошли необходимую подготовку, умеют обращаться с оружием, имеют соответствующие уровни физической и психической подготовки.

Добавим, что петиция была создана еще 19 мая. Необходимое для рассмотрения президентом количество подписей обращение набрало за 23 дня до завершения определенного периода.

К слову – в МВД считают, что подход к мобилизации нужно изменить: смотреть видео