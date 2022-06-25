В Раде зарегистрировали законопроект об усилении границы с Россией и Беларусью: что предлагают

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий усиление государственной границы Украины. Речь идет о нововведениях на границе с Россией и Беларусью.

Соответствующую информацию обнародовали на сайте Рады. Инициатором проекта закона стал ряд народных депутатов Украины.

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Рада предлагает усилить границу с Россией и Беларусью

Проект закона предлагает запретить в пределах 2 километров вдоль государственной границы с Россией и Беларусью:

свободный въезд;

пребывание;

проживание;

передвижение людей;

а также проведение любых других работ, не связанных с обороной или охраной границы.

Также проект закона предусматривает возможность:

закрепить на законодательном уровне имеющийся комплекс мер по прикрытию государственной границы на участках, угрожающих в случае реальных угроз нападения на Украину или вооруженной агрессии;

разрешить строить, обустроить и содержать инженерно-технические и фортификационные сооружения, ограждения, пограничные знаки, пограничные просеки и коммуникации на землях природно-заповедного фонда вдоль линии государственной границы;

выделить вдоль границы с Россией и Беларусью большую часть земель для обустройства средств защиты и обороны границы, в том числе минных полей.

Проект закона предлагает упростить процедуру принудительного выдворения из Украины нелегальных мигрантов, задерживаемых уполномоченными государственными органами за

незаконное пересечение государственной границы или другие грубые нарушения украинского законодательства путем предоставления права принятия таких решений соответствующим государственным органам (СБУ, ГМС, пограничникам). В суд обращаться уже для задержания с целью выполнения выдворения,

– говорится в проекте закона.

Кроме того, документ предусматривает внесение других изменений, исключающих злоупотребление процедурой обретения статуса беженца лицами:

которым запрещен въезд в Украину;

или представляющих угрозу пограничной безопасности нашего государства.

Кратко о последних новостях относительно границы

Россия выпустила по Украине минимум 45 ракет в течение ночи и утра 25 июня. Главное управление разведки Украины объяснило, что этот обстрел Украины – это масштабная провокация для вовлечения Беларуси в войну.

Ведь, по данным разведки, российские бомбардировщики били по нашему государству непосредственно с территории Беларуси. Известно, что рубеж пуска – район города Петриков возле Мозыря, что ориентировочно в 50 – 60 километрах от государственной границы Украины.

В этот же день представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что на территории Беларуси приблизительно 1,5 тысячи российских военных. Там также есть немало техники – минимум самолеты Су-34, Су-30, один дивизион ракетного комплекса "Искандер", комплексы С-400.

Раньше была информация о том, что белорусы на границе с Украиной, Польшей и Литвой роют окопы. Политолог и соучредитель консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун рассказал, что есть попытка информационно-политического шантажа со стороны Беларуси, абсолютно контролируемая Кремлем.

Цель Путина проста – не допустить мобилизации украинских военных в те точки, где они сейчас больше всего нужны и где самая большая угроза от России. Джигун объяснил, что Москва хочет связать украинские силы по всей территории границы, не дав возможности сосредоточиться и выбить россиян из Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Николаевской областей.

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