В Раду поступило ходатайство об увольнении Кравченко

В Верховную Раду поступило представление президента Владимира Зеленского об освобождении Руслана Кравченко от должности генерального прокурора. В документе глава государства просит парламент дать согласие на его освобождение.

Об этом 24 Канал сообщили источники.

Что известно об увольнении Кравченко?

В Верховную Раду поступило представление президента Владимира Зеленского о том, что он уволил Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.

В документе глава государства ссылается на соответствующие положения Конституции Украины и вносит предложение о получении согласия парламента на увольнение Кравченко.

Зеленский внес представление в Раду / Фото источника 24 Канала

Представлять президентское представление на пленарном заседании Верховной Рады будет представительница президента в парламенте Галина Михайлюк.

В течение ближайших часов документ будет рассмотрен на заседании профильного комитета, после чего завтра его вынесут на рассмотрение в сессионном зале парламента,

– подчеркнул Давид Арахамия.

Завантаження опитування… Показати повністю

Напомним, Руслан Кравченко заявил о вручении подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу. По его словам, руководителя НАБУ подозревают в подделке официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в очень большом размере, а также в фиктивном усыновлении.

Кравченко также сообщил о предъявлении подозрения лицу, близкому к руководителю САП Александру Клименко. Ей инкриминируются попытки оказать влияние на судей Высшего антикоррупционного суда, предложение неправомерной выгоды и содействие уклонению от мобилизации.

Президент Владимир Зеленский после этого заявил, что Кравченко должен быть уволен, и призвал Верховную Раду как можно скорее поддержать это решение. В то же время НАБУ и САП назвали действия генпрокурора продолжением системной атаки на независимые антикоррупционные органы.

В НАБУ также подчеркнули, что на данный момент официального подозрения Кривоносу не вручали, а утверждения об изъятии бюро уголовных дел не соответствуют действительности.