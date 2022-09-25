В районе Антоновского моста снова "курили": есть точечные попадания, виднеется дым

25 сентября 2022 , 16:27
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Сергей Стерненко

"Хлопок" продолжает преследовать оккупантов. На этот раз "неудачно курили" в районе Антоновского моста.

Оккупанты пытались починить Антоновский мост. Однако врагу не удалось даже минимально реализовать свои планы. ВСУ наносят врагу потери, а мост регулярно посещает "хлопок".

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В воскресенье 25 сентября появились сообщения, что возле Антоновского моста снова раздались взрывы.

Новый удар по Антоновскому мосту возле временно оккупированного Херсона,
– сообщил Сергей Стерненко.

РосСМИ распространяют панические заявления оккупантов о мощных "прилетах".

 
Автор: Мар'яна Бекало