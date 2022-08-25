В районе Антоновского моста утром были взрывы и пожар

25 августа 2022 , 06:42
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Источник:

Суспильне Херсон

В Херсонской области в районе Антоновского моста утром снова громко – очевидцы сообщают о взрывах и пожаре.

Корреспонденты Суспильного сообщили о многочисленных взрывах в Херсоне.

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В 5 часов утра в Херсоне в районе Антоновского моста были слышны взрывы. Пока что в той стороне что-то горит,
– говорится в сообщении.

 

 

Автор: Анастасія Лукашевська