В районе Антоновского моста утром были взрывы и пожар
25 августа 2022 , 06:42Читати новину українською
Источник:Суспильне Херсон
В Херсонской области в районе Антоновского моста утром снова громко – очевидцы сообщают о взрывах и пожаре.
Корреспонденты Суспильного сообщили о многочисленных взрывах в Херсоне.
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В 5 часов утра в Херсоне в районе Антоновского моста были слышны взрывы. Пока что в той стороне что-то горит,
– говорится в сообщении.