В районе Кинбурнской косы россияне подготовили 4 катера для диверсантов: ВСУ их уничтожили

Вооруженные Силы Украины уничтожили четыре катера окупантов, которые были подготовлены для диверсионно-разведывательных групп. Наши военные нанесли урон врагу в районе Кинбурнской косы.

Представитель оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что ВСУ уничтожили две единицы тяжелой артиллерии, пять единиц автобронетанковой техники и четыре катера, подготовленных россиянами, пишет 24 Канал.

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Силы обороны нанесли сокрушительные потери россиянам

"Это все на направлении от Кинбурнской косы к островам Левобережья", – сообщила Гуменюк.

Она также отметила, что оккупанты могут подтягивать силы и вооружение на Кинбурнскую косу из временно оккупированной левобережной части Херсонской области.

Они чуть ли не по пальцам выбрасывают, кто поедет на эту задачу, поскольку знают, что вернуться оттуда фактически невозможно,

– рассказала спикер ОК "Юг".

Гуменюк подчеркнула, что во время выездов на узкий конец Кинбурнской косы россияне обстреливают Очаковский район и Куцурубскую общину.

Кроме того, оккупанты развертывают позицию для обстрела Днепро-Бугского лимана, которая воздерживает от привлечения Николаевской области к участию в зерновом соглашении. Однако спикер отметила, что ВСУ противодействуют оккупантам и ежедневно уничтожают их технику.

"Они обстреливают и сразу получают ответ. Потому что действительно наши подразделения контрбатарейно противодействуют. И каждый день у нас есть достижения по уничтожению техники", – резюмировала Гуменюк.

Зачем России Кинбурнская коса