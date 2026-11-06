Операция "Карфаген": Сергею Дуке выбирают предупреждение, заседание частично закрыли для журналистов

6 ноября Высший антикоррупционный суд в Киеве выбирает меру пресечения в отношении генерал-майора СБУ Сергея Дуки в рамках операции "Карфаген". Судебное заседание частично закрыли для журналистов, а представителей СМИ вызвали полицию.

Об этом сообщают ряд украинских СМИ.

Рассмотрение дела в частично закрытом режиме

Как передает "Радио Свобода", журналисты несколько часов ждали начала разбирательства в одном судебном зале, однако процесс начался в другом без предварительного информирования прессы. Видеотрансляция на официальном канале суда также отсутствовала.

Журналистов не допускают на судебное заседание: смотрите видео

Из-за недопуска непосредственно в зал, где избирают Дуци, журналисты вызвали полицию, которая, как сообщается, прибыла в здание суда. Впоследствии показ судебного процесса был включен для прессы на экранах в соседнем зале.

Медиа в отдельном зале суда: смотрите видео

Журналисты сообщили, что в пресс-службе ВАКС такие ограничения объясняют мерами безопасности. В ходе заседания сторона защиты настояла на проведении закрытого процесса, ссылаясь на специфику служебной деятельности подозреваемого.

Его (Сергея Дуки – 24 Канал) департамент занимается определенными вещами, связанными с защитой государства. Если заседание не будет закрытым, тогда это будет лишение нашего клиента и его защитников права на защиту, потому что мы не сможем объявить некоторую информацию, не подлежащую общему объявлению, в том числе и для журналистов,

– передает hromadske слова адвоката фигуранта.

По информации медийщиков, судья согласился частично удовлетворить требование защиты. Выступление стороны обвинения и исследования доказательств проходят в закрытом режиме, из-за чего трансляцию для пресcы отключили.

Отмечается и то, что перед началом заседания суд рассмотрел и отклонил ходатайство об отводе прокурора.

Напомним, 4 ноября НАБУ и САП задержали генерал-майора Сергея Дуку в рамках операции "Карфаген". Следствие считает, что чиновник вместе с представителями других правоохранительных органов обеспечивал иммунитет от расследований для преступной группировки, курировавшей мошеннические колцентры и наркобизнес.