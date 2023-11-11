В рамках операции, – в ГУР прокомментировали схождение вагонов в Рязанской области

В Рязанской области сошли с рельсов почти два десятка грузовых вагонов. Это произошло в рамках операции ГУР.

Об этом сообщили источники 24 Канала в ГУР Минобороны. Также уточнили, что в общей сложности сошли 19 грузовых вагонов врага.

Кстати Это нормальный процесс и так будет продолжаться, – ГУР о ночном "хлопке" в России

Жертв среди гражданских нет

Источники отметили, что сход с рельсов произошел из-за "вмешательства посторонних лиц" в рамках операции ГУР.

Цель – усложнить военную логистику российских войск в этом районе,

– подчеркнули источники.

Кратко о событиях на железной дороге в Рязанской области

Российские пропагандисты сообщали, что на железной дороге прогремел взрыв. В результате с рельсов сошли 19 грузовых вагонов.

Оккупанты вопили, что якобы перевозили в них "минеральные удобрения". Также отметили, что 7 вагонов упали на бок.

В результате взрыва повреждено железнодорожное полотно. Инцидент произошел на перегоне "Рыбное – Блок пост".

Московская железная дорога заявила, что, по предварительным данным, вагон сошел с рельсов из-за "вмешательства посторонних лиц" в работу железнодорожного транспорта.

Среди гражданских жертв нет.