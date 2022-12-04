Первое судно с украинской пшеницей прибыло в Эфиопию в рамках инициативы "Grain from Ukraine"

4 декабря 2022, 01:08
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Источник:

твиттер Владимира Зеленского

Первое судно с украинской пшеницей прибыло в Эфиопию 3 декабря. Это произошло в рамках украинской гуманитарной программы "Зерно из Украины" (GrainFromUkraine).

В рамках "Grain from Ukraine" в Эфиопию прибыло первое судно

В порт Дорале доставлено 25 тысяч тонн украинской пшеницы. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина запустила инициативу Grain from Ukraine

15 ноября мы запустили гуманитарную программу GrainFromUkraine, чтобы помогать людям, наиболее пострадавшим от острого продовольственного кризиса. Сегодня в Дорале прибыло первое судно с гуманитарным грузом в 25 тысяч тонн пшеницы для Эфиопии. Отправляем еду. Отправляем надежду,
– написал он.  

Как известно, второе судно, загрузка которого завершается в украинском порту Черноморск, на следующей неделе направится в Эфиопию с 30 тысячами тонн пшеницы на борту.

Третье судно доставит 25 тысяч тонн гуманитарной пшеницы в Сомали. Загрузка происходит в Одесском порту.

Андрей Ермак и Дмитрий Кулеба подчеркнули, что вместе с партнерами Украина как гарант продовольственной безопасности прилагает все усилия для помощи нуждающимся людям. Наши партнеры покупают украинское зерно, чтобы бороться с голодом в мире.

Что нужно знать о Grain from Ukraine: коротко

  • 26 ноября Владимир Зеленский сообщил о начале инициативы Grain from Ukraine. В частности, от голода планируют спасти не менее 5 миллионов человек.
  • В рамках инициативы украинское зерно будут отправлять в страны Африки и Азии.
  • Grain from Ukraine уже поддержали около 20 стран. Только за первый день удалось аккумулировать около 150 миллионов долларов.
  • Всего до конца следующей весны из Украины планируют отправить не менее 60 судов. В частности, по меньшей мере 10 судов в месяц государствам, находящимся под угрозой голода и засухи.

Автор: Марта Касіянчук