Первое судно с украинской пшеницей прибыло в Эфиопию в рамках инициативы "Grain from Ukraine"
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Первое судно с украинской пшеницей прибыло в Эфиопию 3 декабря. Это произошло в рамках украинской гуманитарной программы "Зерно из Украины" (GrainFromUkraine).
В рамках "Grain from Ukraine" в Эфиопию прибыло первое судно
В порт Дорале доставлено 25 тысяч тонн украинской пшеницы. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина запустила инициативу Grain from Ukraine
15 ноября мы запустили гуманитарную программу GrainFromUkraine, чтобы помогать людям, наиболее пострадавшим от острого продовольственного кризиса. Сегодня в Дорале прибыло первое судно с гуманитарным грузом в 25 тысяч тонн пшеницы для Эфиопии. Отправляем еду. Отправляем надежду,
– написал он.
Как известно, второе судно, загрузка которого завершается в украинском порту Черноморск, на следующей неделе направится в Эфиопию с 30 тысячами тонн пшеницы на борту.
Третье судно доставит 25 тысяч тонн гуманитарной пшеницы в Сомали. Загрузка происходит в Одесском порту.
Андрей Ермак и Дмитрий Кулеба подчеркнули, что вместе с партнерами Украина как гарант продовольственной безопасности прилагает все усилия для помощи нуждающимся людям. Наши партнеры покупают украинское зерно, чтобы бороться с голодом в мире.
Что нужно знать о Grain from Ukraine: коротко
- 26 ноября Владимир Зеленский сообщил о начале инициативы Grain from Ukraine. В частности, от голода планируют спасти не менее 5 миллионов человек.
- В рамках инициативы украинское зерно будут отправлять в страны Африки и Азии.
- Grain from Ukraine уже поддержали около 20 стран. Только за первый день удалось аккумулировать около 150 миллионов долларов.
- Всего до конца следующей весны из Украины планируют отправить не менее 60 судов. В частности, по меньшей мере 10 судов в месяц государствам, находящимся под угрозой голода и засухи.