В рамках возможного – в ООН высказались о перспективах ядерного конфликта в Украине

В Организации объединенных наций говорят, что угроза ядерного конфликта снова стала реальной. Хотя многие годы это казалось немыслимым.

Нужно предотвращать начало вооруженных конфликтов и разрешать их мирно, заявил Генсек Антониу Гутерреш в докладе для Совбеза ООН. Он назвал это наиболее эффективным способом защитить гражданское население.

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Гутерреш добавил, что если дипломатия не работает, то человеческое страдание можно уменьшить и полностью избежать, если соблюдать международное гуманитарное право и уважать права человека.

Угроза ядерного конфликта, которая казалась немыслимой, теперь снова стала реальной,

– подчеркнул Генсек ООН.

Он добавил, что больницы, школы, многоэтажки и социальные учреждения разрушены в результате обстрелов российских оккупантов, а 12 миллионов украинцев вынуждены были покинуть свои дома. Мирные люди в оккупированных городах стали заложниками. Они не имеют доступа к основным благам цивилизации.

Последствия войны в Украине будут глобальными

Гутерреш признает, что последствия войны в Украине будут глобальными. В первую очередь это касается продовольствия. Из-за боевых действий привычные линии поставок пищи нарушены. Цены на продукты питания и удобрения выросли в несколько раз.

Генсек отметил, что это провоцирует беспокойство и политическую нестабильность в развивающихся странах. Удар почувствует беднейшее население по всему миру, а последствия повлекут за собой ряд других внутренних и межгосударственных конфликтов.

Может ли Россия применить ядерное оружие

Государство-агрессорка не перестает напоминать, что у него ядерное оружие. Эксперты убеждены, что такие угрозы будут раздаваться до конца войны.

В Сенате США предполагают, что Путин может прибегнуть к применению ядерного оружия из-за военных успехов Украины . Президент Байден неоднократно отмечал – применение химического или ядерного оружия будет иметь очень серьезные последствия для России.

Советник главы ОП Алексей Арестович допустил , если Кремль решится использовать ядерное оружие, то получит ответный ответный удар. При этом никакие бункеры Путину не помогут. Поскольку НАТО и США специально разработали ядерное оружие, которое имеет малое, но проникающее действие.

К слову, Арестович тоже предупредил, что ядерных угроз от России будет еще много, особенно когда ВСУ перейдут в наступление.

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