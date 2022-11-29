Прочитал Коран в разрушенной мечети Бахмута: трогательное видео парамедика и бывшего муфтия

Уже несколько недель ситуация на Бахмутском направлении крайне тяжелая. Однако местные не теряют веру в победу Украины, в частности, это понятно из кадров, на которых видно, как бывший муфтий читает Коран в мечети Бахмута.

Россия заявляет, что имеет успехи в районе Бахмута, однако пока город не покоряется оккупантам и вражеские атаки героически отбивают Вооруженные Силы. Также стало известно, что в полуразрушенной мечети населённого пункта богослов прочитал отрывок из священной мусульманской книги.

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По словам Саида Исмагилова, ранее бывшего муфтием, а теперь – парамедика, купол на мечети в Бахмуте они успели установить как раз перед началом полномасштабного вторжения.

Сейчас здесь проходят самые жестокие бои. Мы защищаем наши семьи, наши дома, а также наши мечети. Оккупанты приходят и все здесь разрушают, но Украина победит,

– сказал он.

Кроме того, Саид показал бахмутские "пейзажи", на которых виден полуразрушенный оккупантами город. Также он прочитал в здании Соборной мечети города Священный Коран Сура 75 "Аль-Кияма" (на русском "Воскресение" – 24 канал).

Бывший муфтий показал полуразрушенный Бахмут и прочел Коран в мечети: смотрите видео из соцсетей Саида Исмагилова

Какая ситуация в Бахмуте: актуальная информация

Представитель группировки войск Востока Сергей Череватый отметил, что россияне наносят до 200 ударов по населенному пункту в сутки с помощью артиллерии. Также, по его словам, на ситуацию на поле бои влияет погода, которая не хороша в такую пору.

Однако, несмотря на всю сложность ситуации, украинской армии удается ликвидировать оккупантов. Командование Десантно-штурмовых войск показало видео, как воины Вооруженных Сил героически захватили враждебную позицию вблизи населенного пункта.

Также следует упомянуть, что журналист Юрий Бутусов опубликовал в своем фейсбуке сбитый нашими военнослужащими беспилотник типа "Орлан" в Бахмутском районе. В середине летательного аппарата обнаружили "сюрприз". Оказалось, что Кремль откуда-то берет электронику для своих дронов из стран Североатлантического альянса.

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