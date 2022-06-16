В разведке потролили Россию и показали техническую документацию Крымского моста

Украинская разведка обнародовала техническую документацию Крымского моста. Кроме того, оккупантам посоветовали "не разгоняться" с заявлениями о его "гарантированной безопасности".

Так, путинский спикер Дмитрий Песков утверждает, что российские военные, мол, полностью контролируют ситуацию.

Кстати Керченский мост – военная цель номер один после получения оружия, – генерал Марченко

С "техникой" моста могут ознакомиться все желающие

В разведке были тронуты оккупанты, подчеркнув, что трудно серьезно относиться к заявлениям о полной безопасности от людей, которые не способны обеспечить сохранение технической документации стратегического объекта.

Речь идет о технической документации "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив". Там есть подробная информация о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах – съездах и всей инфраструктуре комплекса. Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Напомним, что перед тем Сергей Лавров заявил , что угрозы со стороны Украины для моста нет. Российский дипломат наивно надеется, что планы атаковать Крымский мост терпят крах. Он отметился и другими нелепыми заявлениями. К примеру, сказал, что поставленные в Украину "стингеры" и "джавелины" уже продаются на черном рынке;

Ударят ли ВСУ по Керченскому мосту

Россияне опрокидывают большую часть своих резервов в Украину через Керченский мост. Поэтому генерал-майор Дмитрий Марченко, что это военная цель №1. Он намекнул, что ВСУ ждут оружия с возможностью дальнего поражения целей, чтобы перебить поставки врага.

Военный отметил, что как только ВСУ удастся выполнить этот план, у россиян начнется паника. Это касается и многих гражданских, предавших Украину. Марченко прогнозирует, что они начнут лихорадочно искать украинские документы.

Кстати, еще в мае советник министра внутренних дел Виктор Андрусив заявлял, что крымский мост точно разрушат . Просто в тот момент не было такого оружия. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов тоже уверял, как только будет возможность уничтожить мост – это сделают.

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