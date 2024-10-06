Покажем, как оккупанты убегали, – в РДК заинтриговали сообщением

Более 4 месяцев на Харьковщине шли бои за агрегатный завод в Волчанске. Российский добровольческий корпус похвастался трофеями, которые оставили после себя оккупанты.

В конце сентября наши защитники освободили агрегатный завод в Волчанске. Его удерживали захватчики с мая 2024 года.

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Бросали вещи и набросились на пятки

Русский добровольческий корпус показал трофеи, которые удалось получить в Волчанске. Военные отметили, что эти вещи достались штурмовикам корпуса вследствие кровопролитных боев за агрегатный завод.

Также защитники заинтриговали, пообещав вскоре показать как российские оккупанты сдавались в плен и убегали, покидая свое оружие и документы.

Трофеи, добытые штурмовиками / Фото РДК

К слову, завод был стратегическим объектом, превращенным россиянами в пропагандистскую "крепость", и его освобождение имеет важное значение для контроля над регионом.