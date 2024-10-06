Наприкінці вересня наші захисники звільнили агрегатний завод у Вовчанську. Його утримували загарбники з травня 2024 року.

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Покидали речі і накивали п'ятами

Російський добровольчий корпус показав трофеї, які вдалося здобути у Вовчанську. Військові зазначили, що ці речі дісталися штурмовикам корпусу унаслідок кровопролитних боїв за агрегатний завод.

Також захисники заінтригували, пообіцявши незабаром показати як російські окупанти здавались в полон і тікали, покидавши свою зброю і документи.

Трофеї, здобуті штурмовиками / Фото РДК

До слова, завод був стратегічним об'єктом, перетвореним росіянами на пропагандистську "фортецю", і його звільнення має важливе значення для контролю над регіоном.