В Республиканской партии заявили, что часть политсилы "инфицирована" российской пропагандой

В Конгрессе США уже несколько месяцев идут споры, из-за которых затягивается принятие предоставления помощи Украине. В Республиканской партии заговорили о влиянии российской пропаганды.

Пропагандистские нарративы России дошли до США и "инфицировали" часть Республиканской партии. Об этом заявили конгрессмены от Республиканской партии Соединенных Штатов Майкл Маккол и Майк Тернер.

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Это повлияло на поставки помощи

В сообщении указывается, что недавно председатель иностранного комитета Палаты представителей, республиканец Майкл Маккол заявил, что пропаганда Кремля попала в США и "заразила" значительную часть его однопартийцев.

Майк Тернер же отметил, что Россия маскирует антиукраинские и пророссийские нарративы, которые звучат даже в Палате представителей.

Я имею в виду, что сегодня есть члены Конгресса, которые все еще неверно говорят, что этот конфликт между Россией и Украиной связан с НАТО, что, конечно, не так,

– объяснил он.

Также, по словам Тернера, российская пропаганда повлияла на промедление с помощью Украине. Он добавил, что по мере того, как эта пропаганда распространяется, становится труднее воспринимать это как битву между авторитаризмом и демократией, какой она есть.

Тернер подчеркнул, что они должны отстаивать демократию. Украине сейчас нужна помощь и поддержка, поэтому это критическое время для Конгресса США, чтобы активизироваться и предоставить такую помощь.

Белый дом будет искать экстренные способы поддержки Украины