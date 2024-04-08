В Республиканской партии заявили, что часть политсилы "инфицирована" российской пропагандой
Источник:The Hill
В Конгрессе США уже несколько месяцев идут споры, из-за которых затягивается принятие предоставления помощи Украине. В Республиканской партии заговорили о влиянии российской пропаганды.
Пропагандистские нарративы России дошли до США и "инфицировали" часть Республиканской партии. Об этом заявили конгрессмены от Республиканской партии Соединенных Штатов Майкл Маккол и Майк Тернер.
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Это повлияло на поставки помощи
В сообщении указывается, что недавно председатель иностранного комитета Палаты представителей, республиканец Майкл Маккол заявил, что пропаганда Кремля попала в США и "заразила" значительную часть его однопартийцев.
Майк Тернер же отметил, что Россия маскирует антиукраинские и пророссийские нарративы, которые звучат даже в Палате представителей.
Я имею в виду, что сегодня есть члены Конгресса, которые все еще неверно говорят, что этот конфликт между Россией и Украиной связан с НАТО, что, конечно, не так,
– объяснил он.
Также, по словам Тернера, российская пропаганда повлияла на промедление с помощью Украине. Он добавил, что по мере того, как эта пропаганда распространяется, становится труднее воспринимать это как битву между авторитаризмом и демократией, какой она есть.
Тернер подчеркнул, что они должны отстаивать демократию. Украине сейчас нужна помощь и поддержка, поэтому это критическое время для Конгресса США, чтобы активизироваться и предоставить такую помощь.
Белый дом будет искать экстренные способы поддержки Украины
- Советник Белого дома Джон Кирби во время брифинга сказал, что в связи с затягиванием в Палате представителей принятия решения о дальнейшей помощи Украине администрация США будет продолжать активно искать способы обеспечения украинцев немедленной поддержкой, как и в прошлом месяце. По его словам, уже приняли неотложные меры.
- По словам советника администрации президента США, правительство государства до сих пор остается ограниченным в этой ситуации, ведь ему "нужен закон о дополнительном финансировании".
- На вопрос о том, существует ли "дедлайн", когда Конгресс начнет активнее действовать для принятия предоставления пакета помощи, он сказал, что этот срок истек, еще когда президент подал соответствующий запрос.