Какие условия выдвигает Путин для прекращения войны в Украине: перечень опубликовало Reuters

Источники, близкие к Кремлю, рассказали журналистам, какие условия выдвигает Россия для прекращения войны в Украине. Среди этого нерасширение НАТО на восток, "защита русскоязычных в Украине" и внеблоковый статус Украины.

Россия будет пытаться продемонстрировать, что этот вариант соглашения является единственным выходом из войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Какие условия мира выдвигает Россия

"Путин готов к миру, но не любой ценой", – сказал журналистам источник, близкий к Кремлю.

Россия будет требовать официального исключения членства Украины в НАТО, а также нерасширения Альянса на восток. А это означает, что членство в блоке не должны получить также Молдова, Грузия и другие постсоветские республики.

Путин стремится, чтобы Украина приняла нейтральный статус – стала внеблоковой страной.

Также отмечается, что Москва хочет отмены некоторых западных санкций и размораживания российских активов.

Это еще не все. В Кремле хотят еще и "защиты русскоязычных граждан Украины".

Один из источников сообщил, что если Путин поймет, что его предложение не примут, то он будет пытаться показать украинцам и европейцам, что "завтра мир будет еще больнее". Демонстрировать он будет это военным давлением на Украину, ожидая каких-то побед.

Второй источник отметил, что Путин не только в риторике, но и действительно не склонен ни к каким территориальным компромиссам.

В Киеве неоднократно заявляли, что Россия не имеет права вето на стремление Украины вступить в НАТО. Украинская сторона хочет прочных гарантий безопасности от Запада, которые бы сделали невозможным новое вторжение России.

В НАТО также заявляли, что не будут отменять свою политику "открытых дверей" только потому, что так хочет Россия.

Напомним, спецпредставитель США в Украине Кит Келлог заявил, что мирный план США по Украине из 22 пунктов не нравится ни Украине, ни России.

Он заявил, что США получили от Украины перечень условий для достижения мира. Теперь очередь за Россией – страна-агрессор должна прислать свой меморандум. Тогда США сопоставят оба документа и проведут еще одну встречу.