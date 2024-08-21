В приложении Резерв+ появились новые функции: в Минобороны рассказали подробности

В приложение Резерв+ добавили новые функции. Теперь там можно сгенерировать версию электронного военно-учетного документа, исправить данные и не только.

Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, что с 18 июня в приложении появился QR-код, отсканировав который, уполномоченные органы могут проверить действие электронного военно-учетного документа. Этот документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, пишет 24 Канал.

Смотрите также Данные о повестке от ТЦК можно будет проверить в Резерв+: как это будет работать

Что известно о новых функциях в Резерв+

В Резерв+ отныне доступна функция "исправить данные онлайн" для двух случаев. Я военнослужащий, но до сих пор на учете – для тех военнослужащих, чей актуальный статус не отображался в реестре "Оберіг". Данные не найдены – для всех военнообязанных, кто получил такое уведомление в приложении Резерв+,

– заверил спикер.

Более того, теперь украинцы смогут предъявлять пограничникам на пунктах пропуска электронную версию военно-учетного документа. Его уже сгенерировали более 800 тысяч украинцев.

Смотрите также В Украине планируют онлайн-рекрутинг через Резерв+: как это будет работать

Также руководитель управления информационных технологий Министерства обороны Олег Берестовой рассказывал в эфире телемарафона, что в Резерв+ будет возможность:

автоматически становиться на учет в Территориальные центры комплектования (ТЦК);

многодетные родители, люди с определенной группой инвалидности, а также студенты очной формы обучения, которые получают первое образование, смогут подать заявку на отсрочку;

с помощью приложения граждане смогут сами выбрать должность в Вооруженных Силах Украины.

Олег Берестовой объяснил, что граждане через приложение смогут отредактировать место жительства и другую контактную информацию, которая изменилась.