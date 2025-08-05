В приложении Резерв+ появилась новая отсрочка. Ею могут воспользоваться супруги, в котором муж или жена имеют инвалидность І или II группы.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Что известно о новой отсрочке в Резерв+?

В обновленной версии приложения Резерв+ появилась новая категория для отсрочки от мобилизации. Ее могут получить супруги, в котором муж или жена имеют инвалидность I или II группы.

Что необходимо для получения этой отсрочки:

информация об инвалидности должна быть внесена в Единую информационную систему социальной сферы или соответствующей информационной системы Пенсионного фонда Украины;

наличие записи о браке в Государственном реестре актов гражданского состояния.

Для оформления отсрочки нужно нажать на три точки на главном экране приложения, выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку" и указать соответствующую категорию. После рассмотрения пользователь получит уведомление с результатом.

Напомним, недавно в Резерв+ также запустили бета-тестирование новой функции, которая позволяет оплатить штраф за неприбытие по повестке онлайн. Пользователи, которые имеют такой штраф, могут присоединиться к тестированию.