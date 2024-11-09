В Резерв+ запустили онлайн-отсрочки от мобилизации: официальное заявление от Минобороны

В Министерстве обороны официально прокомментировали внедрение отсрочек через приложение Резерв+. Новация заработала уже 8 ноября, но не для всех пользователей.

Например, подать заявление на отсрочку могли только владельцы айфонов. Теперь обновленная версия приложения доступна и в AppStore, и в PlayMarket, передает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

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Подать заявление на отсрочку можно онлайн через Резерв+

Украинцы смогут не стоять в очередях и собирать бумажки, чтобы продлить отсрочку каждые три месяца. С работников ТЦК снимется источник дополнительной нагрузки. Самое главное – запуском онлайн-отсрочек мы продолжаем пополнять экосистему продуктов для военнообязанных, помогающих им решать вопросы не в очередях, а с помощью нескольких минут и смартфона,

– пояснила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Пока сервис онлайн-отсрочек доступен для двух категорий:

людей с инвалидностью, которые имеют актуальное пенсионное удостоверение по инвалидности;

студентов, аспирантов и докторантов, которые получают образование в последовательном порядке (получают степень магистра после бакалавра или учатся в аспирантуре после магистратуры).

Далее в МО обещают запустить отсрочки для многодетных родителей, которые имеют от трех несовершеннолетних детей в одном браке. Пока продолжается бета-тестирование.

Впоследствии такую возможность предоставят другим категориям военнообязанных.

Подать запрос на отсрочку могут и владельцы телефонов на Android / Скриншоты 24 Канала

Чтобы увидеть в меню пункт "подать запрос", следует обновить приложение.

"Онлайн-отсрочка работает очень просто. Необходимо авторизоваться в Резерв+ и отправить запрос. Система проверит, имеете ли вы право на отсрочку. Если да, то этот статус отобразится в электронном военном документе", – говорят в МО.

Люди с инвалидностью будут получать отсрочку на год или до конца действия пенсионного удостоверения. Студенты, аспиранты и докторанты будут получать отсрочку до конца действия военного положения и мобилизации.

Важно! Пока действует текущая отсрочка, подать запрос на новую невозможно. К примеру, те, кто имеет отсрочку до 9 ноября включительно, должны дождаться 10 ноября.