В результате атаки дронов на рабочем месте погиб работник Укрзализныци
В Киевской области в результате вражеской атаки дронов погиб сотрудник Укрзализныци. Он был дежурным по переезду в Бориспольский район.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение компании.
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Из-за атаки дронов погиб сотрудник Укрзализныци
Российские войска в ночь на 22 февраля атаковали Киевскую область.
Около часа ночи в пресс-службе Укрзализныци сообщили, что погиб их сотрудник.
В результате падения БпЛА на своем рабочем месте погиб наш дежурный по переезду в Бориспольском районе,
– говорится в сообщении компании.
Отметим, что после полуночи в ОВА сообщали, что в результате вражеской атаки БпЛА в Бориспольском районе на железнодорожном переезде погиб 60-летний мужчина. Там указали, что смерть наступила до прибытия медицинских работников.
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Добавим, что Виталий Кличко сообщал, в Соломенском районе столицы упали обломки БпЛА. Вскоре в КГВА указали, что падение обломков дрона на открытую территорию частной усадьбы в этом районе вызвало возгорание дерева на площади 3 метра квадратных. Пожар ликвидирован. Указывается, что взрывная волна повредила окна в доме напротив. Пострадавших нет.