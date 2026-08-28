Из-за атаки России в Житомирской области вспыхнуло частное предприятие

Российские оккупанты в ночь на 28 августа нанесли удар беспилотниками по Житомирщине. В результате атаки вспыхнул объект гражданской инфраструктуры, где загорелась специальная техника.

Об этом сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

Последствия удара по Житомирской области

В результате обстрела на территории предприятия загорелись четыре грузовых автомобиля и три полуприцепа.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники ГСЧС, которые оперативно ликвидировали пожар.

По предварительной информации, в результате атаки погибших и пострадавших нет.

Атака на Житомирскую область / Фото ГСЧС

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Напомним, что в ю ночь на 28 августа в результате массированной вражеской атаки были уничтожены сортировочные центры компании "Новая почта" в Сумах и в Киевской области.

Также Россия вновь нанесла удар по торговому центру в Запорожье. В результате атаки здание повреждено. По предварительным данным, один человек нуждается в медицинской помощи.