Есть погибшие: власти Хмельнитчины рассказали о последствиях удара

Под утро 8 января враг нанес массированный удар по Украине. Под прицелом было много областей нашего страны. К сожалению, известно о жертвах, в частности, в Хмельницкой области.

В Хмельницкой областной военной администрации констатировали, что погибли два человека. В то же время Силам ПВО удалось сбить две ракеты над регионом.

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Удар по Хмельницкой области

Как отметили в ОВА, оккупанты нанесли удары по объектам инфраструктуры области.

Вспыхнул пожар, который отправились локализовать и ликвидировать подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

К сожалению, имеем уже двух погибших людей. И это большая потеря, потому что восстановить и восстановить можно все, кроме человеческой жизни.

В то же время заместитель главы Офиса Президента Алексей Кулеба рассказывал в целом о массированном ударе по Украине, вспоминая Хмельницкую область: "Враг выпустил десятки ракет по мирным городам и селам Украины".

По словам чиновника, по состоянию на 10:19 8 января было известно о 33 пострадавших и нескольких погибших. Медики и спасатели выехали на места происшествия, чтобы помогать пострадавшим и разбирать завалы.

Больше об атаке

Важно, что захватчики, среди прочего, обстреляли ракетами Новомосковск в Днепропетровской области. Собственно, атаковали регион, в частности, "Кинжалом". В результате вспыхнул пожар, который спасатели отправились ликвидировать.

По предварительной информации, известно о 24 пострадавших, среди которых пятеро детей: мальчики 4 и 8 лет, девочки 11, 16 и 17 лет. В ОВА добавили, что были повреждены три админздания, две заправки, пятиэтажка и авто.

Следует сказать, что враг с самого утра 8 января был по нашему государству. В Воздушных силах информировали о взлете бортов Ту-95МС, являющихся носителями крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55. Также был зафиксирован взлет Ту-22м3, МиГ-31К, являющегося носителем "Кинжалов".

Вместе с тем, в Запорожье под прицелом оказались жилые районы. Глава ОВА Малашко констатировал, что в результате ракетной атаки по состоянию на 08:00 известно о двух пострадавших – мужчине и женщине.