Известно о жертве и пострадавших. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины в телеграме.

Смотрите также В результате атаки "Шахедов" в Тернополе вспыхнула многоэтажка: есть жертва

Что известно о погибшем и раненых в Тернополе

Ночью в результате удара вражеского дрона в Тернополе пострадал многоквартирный дом, что повлекло за собой масштабный пожар. К сожалению, атака противника не прошла без последствий для города. Погиб один человек, еще трое получили ранения. Спасатели эвакуировали около 100 человек.

Взрывной волной повреждены окна соседних построек, школы и 20 авто. На месте работают психологи и развернут мобильный пункт несокрушимости для пострадавших. ГСЧС призывает не игнорировать сигналы тревоги,

– говорится в сообщении спасателей.

Смертельные последствия атаки на Тернополь: смотрите видео

Напомним, около 3 часов ночи городские власти подтвердили попадание БпЛА в многоэтажку. Руководитель ОВА Вячеслав Негода заявил о повреждении жилого дома. Сообщалось, что вражеский дрон попал в верхний этаж многоэтажки в одном из микрорайонов города.