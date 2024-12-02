Відомо про жертву та постраждалих. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України у телеграмі.

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Що відомо про загиблого та поранених у Тернополі

Вночі внаслідок удару ворожого дрона в Тернополі постраждав багатоквартирний будинок, що спричинило масштабну пожежу. На жаль, атака противника не минулася без наслідків для міста. Загинула одна людина, ще троє отримали поранення. Рятувальники евакуювали близько 100 мешканців.

Вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто. На місці працюють психологи та розгорнуто мобільний пункт незламності для постраждалих. ДСНС закликає не ігнорувати сигнали тривоги,

– йдеться у повідомленні рятувальників.

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Нагадаємо, близько 3 години ночі міська влада підтвердила влучання БпЛА у багатоповерхівку. Керівник ОВА В'ячеслав Негода заявив про пошкодження житлового будинку. Повідомлялося, що ворожий дрон потрапив у верхній поверх багатоповерхівки в одному з мікрорайонів міста.