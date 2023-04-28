В результате атаки по Днепру погибла молодая женщина и 3-летний ребенок
Россияне ночью 28 апреля атаковали украинские города. В Днепре есть жертвы, среди которых – маленький ребенок.
К сожалению, погибла молодая женщина и 3-летний ребенок. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.
Важно Оккупанты попали в многоэтажку в Умани
Погибли молодая женщина и трехлетний ребенок. Больше без комментариев,
– написал Филатов.
Он призвал дождаться официальной информации от ВГА. Напомним, что с ночи по всей Украине продолжалась воздушная тревога. В Днепропетровской области ее объявили около 02.50.
Информация о взрывах в Днепре в телеграмм-каналах появилась около 4:30.
В Умани попадание ракет
В Черкасской области также слышали звуки взрывов. Глава местной Ова Игорь Табурец сообщил о попадании ракет в Умань. Он отметил, что враг попал в складские помещения.
Однако в полиции подтвердили и попадание в девятиэтажное здание. Информация о пострадавших уточняется. В СМИ сообщают, что на месте работают спасатели и медики.