В результате атаки по Харькову пострадали 14 человек: среди них дети 3, 11 и 15 лет
Российские военные днем 9 сентября мощно атаковали Харьков. В результате обстрела пострадали 14 человек, среди которых несколько детей.
Детей госпитализировали
О последствиях обстрела рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По последней информации, повреждения получили 14 человек.
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Среди них трое детей – 3, 11 и 15 лет. Сообщается, что дети госпитализированы в медицинское учреждение. Их состояние медики оценивают как среднее. Угрозы их жизни нет.
У четверых взрослых, по информации Синегубова, легкие ранения и в госпитализации не нуждались. Они получили медицинскую помощь на месте. Состояние остальных пострадавших – среднее.
Оккупанты ударили из "Ураганов"
Глава Харьковской ОВА сообщил, что предварительно враг обстрелял центр Харькова из РСЗО "Ураган". В результате обстрела есть попадание в жилые дома, объекты образовательной инфраструктуры, произошли пожары.
Последствия обстрела Харькова 9 сентября / Фото Харьковская ОВА
Враг обстрелял 2 района
В ГСЧС сообщили, что враг около 14:00 совершил массированный обстрел по жилым массивам Шевченковского и Холодногорского районов Харькова.
В результате обстрела были повреждены 5 многоэтажных жилых домов, 3 частных жилых дома, детский сад и развлекательный центр. Спасатели ликвидировали загоревшиеся пожары.
В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что в Шевченковском районе повреждены школа, детсад, жилые дома, автозаправочная станция, автомобили и магазины.
Холодногорском районе снаряд попал в частный дом, что привело к его полному разрушению.
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