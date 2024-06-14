Враг атаковал объект инфраструктуры в Хмельницкой области: там продолжается пожар
Ночью оккупанты осуществили пуски крылатых ракет в направлении Хмельнитчины. Кроме того, противник запустил "Шахеды". В области раздавались взрывы.
Ночью противник нанес комбинированный удар по Украине. Подавляющая часть ракет атаковала западные регионы, в частности Хмельнитчину.
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Сильный пожар в Хмельницкой области
Глава Хмельницкой ОВА рассказал, что в пределах региона было сбито 11 вражеских целей. Кроме того, зафиксировано попадание по объекту инфраструктуры. Пожар там продолжается до сих пор.
Обращений по поводу травмированных, погибших пока не поступало,
– говорится в сообщении Сергея Тюрина.
Напомним, что в Хмельницкой области с начала суток неоднократно объявляли тревогу. Ночью регион атаковали ударные БПЛА, а к утру "проснулись" крылатые ракеты. Главной целью россиян был Староконстантинов, где расположен военный аэродром.
В общей сложности во время очередной массированной атаки враг использовал 31 воздушное средство – 17 "Шахедов", все из которых эффективно уничтожили Силы ПВО, и 14 ракет разных типов. 7 крылатых ракет наши защитники неба сбили. К сожалению, "поймать" три баллистических "Искандера" и аэробаллистический "Кинжал" не удалось.
Известно, что работа противовоздушной обороны шла в Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях.
Утром после 10 часов по Хмельнитчине оккупанты ударили баллистикой из Миг-31К. Также тогда взрывы прогремели в Киевской области.
А между тем в самой России "подгорало"
- Пока оккупанты пытались уничтожить критическую и оборонную инфраструктуру Украины, у них дома пылали и нефтебаза, и военный аэродром.
- Уже утром минобороны России пожаловалось на массированную атаку на страну – агрессора и оккупированный Крым. В отчете ведомства говорилось, что по оккупантам ударили почти 90 беспилотников. Львиная доля – 70 дронов – были якобы сбиты над Ростовской областью.
- Остальные БПЛА также якобы смогли уничтожить прославленный российский "пе-ве-о" над Белгородской, Волгоградской, Курской, Воронежской областями и оккупированным полуостровом.
- Оккупанты признали повреждение нефтяного резервуара в Воронежской области.
- По сообщению местных жителей, очень громко было в районе военного аэродрома "Морозовск", где базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк России вместе с истребителями типа Су-34, Су-24 и Су-24М.