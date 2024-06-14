Враг атаковал объект инфраструктуры в Хмельницкой области: там продолжается пожар

Ночью оккупанты осуществили пуски крылатых ракет в направлении Хмельнитчины. Кроме того, противник запустил "Шахеды". В области раздавались взрывы.

Ночью противник нанес комбинированный удар по Украине. Подавляющая часть ракет атаковала западные регионы, в частности Хмельнитчину.

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Сильный пожар в Хмельницкой области

Глава Хмельницкой ОВА рассказал, что в пределах региона было сбито 11 вражеских целей. Кроме того, зафиксировано попадание по объекту инфраструктуры. Пожар там продолжается до сих пор.

Обращений по поводу травмированных, погибших пока не поступало,

– говорится в сообщении Сергея Тюрина.

Напомним, что в Хмельницкой области с начала суток неоднократно объявляли тревогу. Ночью регион атаковали ударные БПЛА, а к утру "проснулись" крылатые ракеты. Главной целью россиян был Староконстантинов, где расположен военный аэродром.

В общей сложности во время очередной массированной атаки враг использовал 31 воздушное средство – 17 "Шахедов", все из которых эффективно уничтожили Силы ПВО, и 14 ракет разных типов. 7 крылатых ракет наши защитники неба сбили. К сожалению, "поймать" три баллистических "Искандера" и аэробаллистический "Кинжал" не удалось.

Известно, что работа противовоздушной обороны шла в Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Утром после 10 часов по Хмельнитчине оккупанты ударили баллистикой из Миг-31К. Также тогда взрывы прогремели в Киевской области.

А между тем в самой России "подгорало"