В результате атаки россиян по Одесщине есть жертва: под завалами склада нашли тело работника
25 сентября 2023, 12:36Читати новину українською
В результате россиян по Одесщине 25 сентября есть жертва. Из-под завалов состава, который атаковали оккупанты, нашли тело работника. Сейчас продолжаются поиски еще одного человека.
Об этом сообщили в областной военной администрации Одесской области. Отмечают, что спасательная операция продолжается.
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"К сожалению, в результате российской ночной атаки есть погибший человек. В состав, где хранилось зерно, попала российская ракета. Два человека, работавшие в помещении с ночи не выходили на связь. В 12:15 под завалами было найдено тело одной из пропавших лиц", – сообщили в ОВА.