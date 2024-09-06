В результате атаки "Шахедов" на Киевщине произошли два пожара

В результате российской атаки "Шахедами" в ночь на 6 сентября в Киевской области зафиксированы пожары в двух районах. Возгорания произошли из-за падения обломков.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко. Он уточнил, что ночью и утром тревогу объявляли несколько раз.

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В результате падения обломков в двух районах на открытых участках местности произошли два пожара травяного настила и пожар лесной подстилки,

– сообщил руководитель ОВА.

Оперативные группы продолжают фиксацию и ликвидацию последствий атаки врага.

На Киевщине работала ПВО: есть ли пострадавшие

Кравченко отметил, что во время атаки в области по вражеским БПЛА работали силы ПВО.

"Есть сбитые цели. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют", – добавил он.

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