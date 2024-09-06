В результате атаки "Шахедов" на Киевщине произошли два пожара
В результате российской атаки "Шахедами" в ночь на 6 сентября в Киевской области зафиксированы пожары в двух районах. Возгорания произошли из-за падения обломков.
Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко. Он уточнил, что ночью и утром тревогу объявляли несколько раз.
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В результате падения обломков в двух районах на открытых участках местности произошли два пожара травяного настила и пожар лесной подстилки,
– сообщил руководитель ОВА.
Оперативные группы продолжают фиксацию и ликвидацию последствий атаки врага.
На Киевщине работала ПВО: есть ли пострадавшие
Кравченко отметил, что во время атаки в области по вражеским БПЛА работали силы ПВО.
"Есть сбитые цели. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют", – добавил он.
Главное о ночной атаке врага
- В ночь на 6 сентября россияне атаковали 1 управляемой авиационной ракетой Х-59, 1 противорадиолокационной ракетой Х-31П и также 44-мя ударными БПЛА – 27 "Шахедов" сбили, 8 локально потеряны, 1 вернулся на оккупированную Донетчину, еще несколько по состоянию на утро продолжали движение на севере страны.
- К слову, во время атаки один из "Шахедов" долетел до Запада и вызвал взрывы на Львовщине. Там сгорели четыре грузовика.