Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко. Він уточнив, що вночі та зранку тривога оголошували декілька разів.

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Внаслідок падіння уламків в двох районах на відкритих ділянках місцевості сталися дві пожежі трав'яного настилу та пожежа лісової підстилки,

– повідомив керівник ОВА.

Оперативні групи продовжують фіксацію та ліквідацію наслідків атаки ворога.

На Київщині працювала ППО: чи є постраждалі

Кравченко зазначив, що під час атаки в області по ворожих БпЛА працювали сили ППО.

"Є збиті цілі. Влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури немає. Постраждалі відсутні", – додав він.

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