Атака по Киеву и пригороду: есть первые заявления власти о последствиях и пострадавших
- В результате атаки в Киеве вспыхнул пожар на крыше многоэтажного дома в Святошинском районе.
- Киев подвергся комбинированной атаке дронов и ракет, информацию о пострадавших уточняют.
Киев находится под массированной атакой ракет и дронов. Известно о пожаре в одном из многоэтажных домов.
Об этом сообщил Тимур Ткаченко.
Что известно о пожаре в Киеве?
В результате вражеской атаки пострадала многоэтажка в Святошинском районе Киева.
Вспыхнул пожар на крыше дома. Информацию о пострадавших уточняют.
Информация не подтвердилась,
– написал позже Тимур Ткаченко.
В то же время мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из пригорода столицы в больницы Киева госпитализировали 2 пострадавших – женщину и ребенка. Предварительно, они пострадали в результате падения обломков на частный сектор.
Утром 22 февраля Киев оказался целью комбинированной российской атаки. Воздушные силы ВСУ сообщают, что под столицу одновременно атакуют ударные дроны и крылатые ракеты.
Позже там уточнили, что все группы вражеских БпЛА вернули на Киевщину.
Ранее в Киеве слышали взрывы: что известно?
Мониторинговые каналы писали сразу о 4 баллистических ракетах, которые направлялись на Киев. Пока нет официальной информации о сбивании и работе ПВО.
Около 4:20 22 февраля в области прогремели взрывы. По информации ОВА, по дронам работают силы ПВО.
В 6:17 жители столицы в очередной раз слышали взрывы. За несколько минут до этого мониторы предупреждали о движении 3 групп крылатых ракет в направлении Киевщины. Также на столицу летели ударные БпЛА.