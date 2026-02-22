Атака по Киеву и пригороду: есть первые заявления власти о последствиях и пострадавших

Киев находится под массированной атакой ракет и дронов. Известно о пожаре в одном из многоэтажных домов.

Об этом сообщил Тимур Ткаченко.

Что известно о пожаре в Киеве?

В результате вражеской атаки пострадала многоэтажка в Святошинском районе Киева.

Вспыхнул пожар на крыше дома. Информацию о пострадавших уточняют.

Информация не подтвердилась,

– написал позже Тимур Ткаченко.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из пригорода столицы в больницы Киева госпитализировали 2 пострадавших – женщину и ребенка. Предварительно, они пострадали в результате падения обломков на частный сектор.

Утром 22 февраля Киев оказался целью комбинированной российской атаки. Воздушные силы ВСУ сообщают, что под столицу одновременно атакуют ударные дроны и крылатые ракеты.

Позже там уточнили, что все группы вражеских БпЛА вернули на Киевщину.

Ранее в Киеве слышали взрывы: что известно?