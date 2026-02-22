Укр Рус
22 февраля, 06:37
Обновлено - 07:39, 22 февраля

Атака по Киеву и пригороду: есть первые заявления власти о последствиях и пострадавших

Сергей Попович
Основные тезисы
  • В результате атаки в Киеве вспыхнул пожар на крыше многоэтажного дома в Святошинском районе.
  • Киев подвергся комбинированной атаке дронов и ракет, информацию о пострадавших уточняют.

Киев находится под массированной атакой ракет и дронов. Известно о пожаре в одном из многоэтажных домов.

Об этом сообщил Тимур Ткаченко.

Что известно о пожаре в Киеве?

В результате вражеской атаки пострадала многоэтажка в Святошинском районе Киева.

Вспыхнул пожар на крыше дома. Информацию о пострадавших уточняют.

Информация не подтвердилась, 
– написал позже Тимур Ткаченко.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из пригорода столицы в больницы Киева госпитализировали 2 пострадавших – женщину и ребенка. Предварительно, они пострадали в результате падения обломков на частный сектор.

Утром 22 февраля Киев оказался целью комбинированной российской атаки. Воздушные силы ВСУ сообщают, что под столицу одновременно атакуют ударные дроны и крылатые ракеты.

Позже там уточнили, что все группы вражеских БпЛА вернули на Киевщину.

Ранее в Киеве слышали взрывы: что известно?

  • Мониторинговые каналы писали сразу о 4 баллистических ракетах, которые направлялись на Киев. Пока нет официальной информации о сбивании и работе ПВО.

  • Около 4:20 22 февраля в области прогремели взрывы. По информации ОВА, по дронам работают силы ПВО.

  • В 6:17 жители столицы в очередной раз слышали взрывы. За несколько минут до этого мониторы предупреждали о движении 3 групп крылатых ракет в направлении Киевщины. Также на столицу летели ударные БпЛА.