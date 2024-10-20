В результате ночной атаки по Кривому Рогу пострадали 17 человек, есть много разрушений

Россия ночью на 20 октября атаковала Кривой Рог Днепропетровской области. Оккупанты дважды ударили по городу баллистическими ракетами.

Враг атаковал Кривой Рог ориентировочно в 22:40 и в 23:11 19 октября. В результате удара загорелась машина, но огонь быстро потушили.

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Власти рассказали о последствиях атаки по Кривому Рогу

По уточненным данным, из-за российских атак в Кривом Роге пострадали 17 человек. Из них 14 понадобилась помощь медиков. В больнице находятся 8 пострадавших. Состояние всех – средней тяжести,

– заявил глава Днепропетровской ОВА.

У ГСЧС рассказали, что среди раненых есть спасатель. Ведь повторно оккупанты ударили по городу во время ликвидации последствий первой атаки.

По словам Сергея Лысака, российская атака по Кривому Рогу повредила:

отель,

магазин,

админздание,

учебное заведение,

семь многоквартирных домов.

Власти показали последствия атаки по Кривому Рогу / фото ОВА

Кроме того, в результате удара побиты ориентировочно 15 машин. В частности, три пожарные машины, столько же служебных автомобилей полиции и скорая.

В городе развернули штабы. Там принимают заявления о поврежденном имуществе. А еще – выдают стройматериалы. Людей обеспечивают едой и горячим чаем,

– заверил Сергей Лысак.

Кстати, председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что Россия повредила в городе 15 домов, 3 учебных заведения, 3 админздания (райисполком, УТСЗН, Пенсионный фонд), 7 объектов бизнеса, отель, три пожарные машины, 20 автомобилей.