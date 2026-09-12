"Очень тяжелое утро для Запорожья": российские дроны убили двух человек и разрушили дома

Ночью 12 сентября враг совершил атаку на Запорожье с помощью ударных беспилотников. В результате атаки погибли 2 человека, еще 4 получили травмы.

Об этом сообщает ГСЧС.

Что известно об атаке?

В результате российской атаки был разрушен жилой дом. В месте попадания возник пожар, площадь возгорания составила около 150 квадратных метров.

Спасатели работали под завалами разрушенного здания. Сотрудники экстренных служб извлекли тела двух погибших, а также спасли и извлекли из-под обломков пострадавшую.

Очень тяжелое утро для Запорожья. Эта ночь российские беспилотники убили двух человек. Еще четверо получили травмы. Снова наносили удары по обычным запорожским домам. По людям, которые просто спали. Спасатели, медики, коммунальные службы сейчас работают на местах. Мы рядом с людьми и поможем каждому, кому эта ночь причинила боль,

– подчеркнул глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Последствия атаки / Фото ГСЧС, Запорожская ОГА

Еще в двух местах в Запорожье зафиксировали повреждения. В частности, пострадали частный жилой дом и хозяйственная постройка, где после атаки также возник пожар. Все возгорания удалось ликвидировать.

Известно, что в целом в результате ночной атаки погибли два человека, еще четверо получили травмы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, враг также нанес массированный ракетно-дроновый удар по Одесской области, в результате которого пострадали не менее 17 человек, в том числе пятимесячный ребенок. Россия совершила атаку на гражданскую инфраструктуру региона, что привело к значительным разрушениям жилых домов. В одном из населенных пунктов в результате попадания были полностью разрушены верхние этажи многоэтажного дома.

Взрывная волна также повредила соседние дома и газопровод низкого давления. По другому адресу российский удар повредил еще три жилых дома, один из которых разрушен до основания. Там также зафиксированы повреждения газопровода, однако информации о пострадавших по этому адресу не поступало.

На местах атак работают экстренные службы, развернуты оперативные штабы, специалисты ликвидируют последствия обстрела. Информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших может уточняться.