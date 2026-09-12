Про це повідомляє ДСНС.

Що відомо про атаку?

Внаслідок російської атаки було зруйновано житловий будинок. На місці влучання виникла пожежа, площа займання становила близько 150 квадратних метрів.

Рятувальники працювали під завалами зруйнованої будівлі. Надзвичайники деблокували тіла двох загиблих людей, а також врятували та деблокували з-під уламків постраждалу.

Дуже важкий ранок для Запоріжжя. Цієї ночі російські безпілотники вбили двох людей. Ще четверо отримали травми. Знову били по звичайних запорізьких домівках. По людях, які просто спали. Рятувальники, медики, комунальні служби зараз працюють на місцях. Ми поруч із людьми та допоможемо кожному, кому ця ніч завдала болю,

– наголосив голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Наслідки атаки / Фото ДСНС, Запорізька ОДА

Ще на двох локаціях у Запоріжжі зафіксували пошкодження. Зокрема, постраждали приватний житловий будинок та господарська споруда, де після атаки також виникла пожежа. Усі займання вдалося ліквідувати.

Відомо, що загалом унаслідок нічної атаки загинули двоє людей, ще четверо отримали травми. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, ворог також завдав масованого ракетно-дронового удару по Одещині, унаслідок якого постраждали щонайменше 17 людей, серед них – п’ятимісячна дитина. Росія атакувала цивільну інфраструктуру регіону, спричинивши значні руйнування житлових будинків. В одному з населених пунктів через влучання були повністю зруйновані верхні поверхи багатоповерхівки.

Вибухова хвиля також пошкодила сусідні будинки та газопровід низького тиску. За іншою адресою російський удар пошкодив ще три житлові будинки, один із яких зруйнований вщент. Там також зафіксували пошкодження газопроводу, однак інформації про постраждалих за цією адресою не надходило.

На місцях атак працюють екстрені служби, розгорнуті оперативні штаби, фахівці ліквідовують наслідки обстрілу. Інформація про масштаби руйнувань та кількість постраждалих може уточнюватися.