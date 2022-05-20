В результате обстрелов россиянами Днепропетровщины пострадали 2 человека, – глава облсовета

Оккупанты ночью обстреляли Криворожский район Днепропетровщины. В результате обстрелов врага два человека получили ранения.

Соответствующую информацию вечером 19 мая сообщил глава области. Также Николай Лукашук рассказал о повреждении имущества людей.

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Оккупанты на Днепропетровщине ранили людей

По уточненной информации, после ночных обстрелов Криворожского района к медикам обратились два человека с легкими осколочными ранениями. Им оказали помощь. Жизням граждан ничего не угрожает, нужды в госпитализации нет,

– рассказал председатель Днепропетровского облсовета.

Также Николай Лукашук объяснил, что в результате обстрела враги:

повредили авто местных жителей и 24 домовладения;

разрушили 3 дома.

"Кроме этого, днем пиротехники обезвредили 2 кассетных боеприпаса", – рассказал Лукашук.

Однако добавил, что в области все спокойно, ведь вражеского войска в Днепропетровской области нет.

Кратко о ситуации на Днепропетровщине

19 мая глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, что в ночь на 19 мая оккупанты снова атаковали Днепропетровскую область. Ночью оккупанты били по ней из "Градов" и "Ураганов". В частности, огонь 5 раз открывали по Зеленодольской общине.

Стоит вспомнить, что Николай Лукашук сообщил – с 24 февраля из Зеленодольской и Широковской общин выехало около 14 тысяч человек. Чиновник объяснил, что оккупанты сейчас цинично стреляют по домам людей, которые те строили годами. Добавил, что эти действия – наглядная демонстрация "русского мира".

19 мая СБУ в Днепропетровской области задержала брата Олега Царева при попытке организовать диверсии. Служба безопасности объяснила, что он надеялся, что в случае оккупации области врагом возглавит должность "главы облгосадминистрации".

В ночь на 18 мая враги обстреляли Днепр по меньшей мере 2 ракетами. В результате атаки российских оккупантов пострадали три человека.

17 мая наша армия сбила над Днепропетровщиной российский беспилотник. Речь идет о российском дроне типа "Орлан". Техника оккупанта проводила разведку на территории области.

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